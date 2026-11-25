В Об’єднаних Арабських Еміратах Dubai Islamic Bank домовився придбати Emirates Islamic Bank за угодою з оплатою акціями. У результаті операції має утворитися ісламський банк з активами 585 млрд дирхамів, або $159,2 млрд.

Угода щодо всіх акцій

Dubai Islamic Bank придбає 100% випущеного акціонерного капіталу Emirates Islamic, яка є підрозділом найбільшого банку Дубая Emirates NBD. Як повідомляє The National, банки оголосили про домовленість у спільній заяві, опублікованій на Дубайському фінансовому ринку.

У заяві зазначено, що угода ще більше зміцнить позиції Dubai Islamic Bank як найбільшого в ОАЕ ісламського кредитора. Голова Emirates NBD шейх Ахмед бін Саїд заявив, що операція дає Дубаю можливість посилити статус глобального центру ісламських фінансів.

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Позиції банків на ринку

Dubai Islamic Bank заснований у 1975 році та є найбільшим в ОАЕ ісламським банком за обсягом активів. Наприкінці вересня групові активи банку перевищували 427 млрд дирхамів. У банку працюють приблизно 12 тисяч людей, а його мережа налічує понад 540 відділень на Близькому Сході, в Азії та Африці.

Emirates Islamic раніше була публічною компанією, однак Emirates NBD викупив акції міноритарних акціонерів і вивів банк з лістингу в червні минулого року. Придбання стане однією з найбільших банківських консолідацій в ОАЕ після об’єднання Abu Dhabi Commercial Bank, Union National Bank та Al Hilal Bank у 2019 році.

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