Найбільший виробник яєць у США Cal-Maine Foods планує знищити майже 1,8 млн птахів після виявлення пташиного грипу на одному зі своїх підприємств у штаті Флорида. Йдеться про 1,4 млн курей-несучок і 360 тис. молодих курей, що становить 2,7% поголів’я компанії, повідомляє The Independent.

Виробництво тимчасово зупинили

Компанія тимчасово припинила виробництво на ураженому підприємстві та заявила, що діє відповідно до протоколів Міністерства сільського господарства США. Cal-Maine Foods має десятки об’єктів на півдні та сході країни, де може утримувати до 57 млн курей-несучок. У компанії зазначили, що ця мережа має допомогти мінімізувати можливі наслідки для клієнтів.

У Cal-Maine Foods наголосили, що дотримуються програм біобезпеки, однак жодна ферма не застрахована від високопатогенного пташиного грипу. За заявою компанії, вірус і далі присутній серед диких птахів, а масштаби можливих нових спалахів, зокрема під час сезонної міграції, передбачити неможливо.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ціни на яйця та поширення вірусу

За даними Міністерства сільського господарства США, за минулий тиждень оптова ціна яєць зросла на 27 центів — до 73 центів за дюжину. Водночас це значно нижче за рівні 2024–2025 років, коли на тлі поширення пташиного грипу вартість упаковки яєць перевищувала 8 доларів.

Федеральний трекер свідчить, що за останні 30 днів від пташиного грипу постраждали понад 2 млн птахів. У жовтні в Іллінойсі знищили майже 1 млн курей, а вірус також поширювався на інших фермах, зокрема на норковій фермі в штаті Юта. У штаті Вашингтон минулого місяця від пташиного грипу помер працівник молочної ферми; це була перша така смерть у США цього року. Водночас посадовці охорони здоров’я оцінюють ризик для населення як низький.

Читай нас у