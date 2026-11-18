Найближчих відомих родичів поксвірусів виявили в кишківнику людей і тварин у різних регіонах світу. Як повідомляє Nature, знахідка вказує, що поксвіруси, ймовірно, еволюціонували в травній системі тварин.

Віруси у мікробіомі кишківника

Великі та гігантські ДНК-віруси, які інфікують одноклітинних еукаріотів, поширені в довкіллі. Однак у мікробіомі кишківника їх раніше знаходили рідко. Виявлення цих вірусів у травній системі людей і тварин привертає увагу до частини кишкового мікробіому, яку тривалий час недооцінювали.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зв’язок із поксвірусами

У Nature зазначили, що виявлені віруси є найближчими відомими родичами поксвірусів і переважають у травній системі людей та тварин. Це спостереження пропонує нове пояснення можливого походження поксвірусів, але висновок про їхню еволюцію в травній системі тварин має ймовірнісний характер.

Дослідження Gaïa та співавторів, якому присвячене повідомлення, опубліковано в журналі Nature у 2026 році.

Читай нас у