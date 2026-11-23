Найвищий суд штату Нью-Йорк у США постановив, що кілька великих соціальних платформ не нестимуть відповідальності у справі про масове вбивство в супермаркеті Баффало 2022 року. Як повідомляє Channel NewsAsia, Суд апеляцій Нью-Йорка ухвалив рішення більшістю у чотири голоси проти трьох.

Позиція суду

Суд залишив чинним рішення нижчої інстанції щодо Google і YouTube, Instagram, Reddit та Snapchat. Нижчий суд визнав ці платформи захищеними федеральним законом, який обмежує відповідальність онлайн-платформ за контент користувачів.

Родичі загиблих, працівники магазину та покупці, які стали свідками нападу, стверджували, що платформи були розроблені так, щоб викликати залежність і радикалізувати користувачів, подібних до нападника Пейтона Джендрона. Однак більшість суддів вирішила, що позивачі не довели, ніби його дії були природним і передбачуваним наслідком рішень компаній щодо дизайну та роботи платформ.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У неподписаному рішенні суд зазначив, що дії стрільця були настільки винятковими, що юридично перервали причинно-наслідковий зв’язок між роботою платформ і нападом.

Окрема думка судді

Суддя Дженні Рівера, яка не погодилася з більшістю, заявила, що присяжні мали б визначити, чи могли поширеність масових стрілянин, імовірні недоліки продуктів соцмереж та відсутність попереджень про їхню небезпеку свідчити про передбачуваність такого насильства. На її думку, ні федеральне законодавство, ні законодавство штату не вимагають позбавляти позивачів можливості розгляду цих вимог у суді.

Суд також підтвердив відхилення позовів проти Amazon, Discord, 4chan і Twitch Interactive, пов’язаних із нападом. 14 травня 2022 року 18-річний Пейтон Джендрон убив 10 темношкірих людей у супермаркеті Tops Friendly Markets у Баффало. У лютому 2023 року його засудили до довічного ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення за обвинуваченнями штату, зокрема у вбивстві та тероризмі, вмотивованому ненавистю. У пов’язаній федеральній справі, де йому може загрожувати смертна кара, 13 жовтня розпочався відбір присяжних.

Читай нас у