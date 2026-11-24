Дослідники виявили, що у літніх людей зі збереженими пам’яттю та мисленням швидше накопичення тау-білка в мозку було пов’язане зі швидшим посиленням депресивних симптомів. Про це повідомляє ScienceDaily з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі The Journal of Neuroscience.

Дані сканувань і опитувань

Авторка роботи Теодора Маркова з Університету Брандейса та її колеги проаналізували дані проєкту Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative, який відстежує зміни стану мозку з часом. У дослідженні брали участь літні чоловіки й жінки: частина вже мала когнітивні труднощі, а в інших пам’ять, увага та мислення залишалися без помітних порушень.

Учасники неодноразово проходили сканування мозку для виявлення накопичення тау-білка та заповнювали анкети щодо симптомів депресії. Це дало змогу зіставити зміни рівня білка зі змінами настрою протягом спостереження.

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Зв’язок до появи проблем із пам’яттю

Серед людей без когнітивних порушень вищі рівні тау-білка були пов’язані з тяжчими депресивними симптомами. У тих, у кого білок накопичувався швидше, швидше зростали й прояви депресії. Науковці припускають, що зміни настрою можуть виникати до того, як стануть помітними порушення пам’яті або мислення.

Водночас у групах учасників із легкими когнітивними порушеннями або хворобою Альцгеймера такого зв’язку дослідники не зафіксували. Автори наголошують, що потрібне триваліше спостереження, аби з’ясувати, чи можуть ранні зміни настрою надійно передбачати подальше когнітивне зниження. Відстеження депресивних симптомів разом з іншими оцінками потенційно може допомогти виявляти людей із підвищеним ризиком нейродегенеративних захворювань.

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