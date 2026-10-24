Наммоку хоче залучити молодь із Перу через побратимство — The Japan Times

Влада села Наммоку в префектурі Ґумма, Японія, розраховує залучити молодих людей із перуанського району Белен завдяки угоді про побратимство. Минулого року поселення уклали домовленість про культурні та людські контакти, а нещодавно Наммоку відвідали мер Белена та дві студентки, повідомляє The Japan Times.

Село зі старіючим населенням

У Наммоку проживає близько 1300 людей, а 70% населення становлять особи віком від 65 років. У звіті аналітичного центру 2014 року село назвали найбільш уразливим до зникнення. Мер Наммоку Сайдзьо Хасеґава зазначив, що щороку в селі помирають приблизно 60 людей, тоді як народжується лише двоє або троє дітей.

Поселення вже намагалося привабити молодь з інших частин Японії, однак у гірській місцевості бракує робочих місць і придатних для обробітку земель. Хасеґава заявив, що селу потрібно розширювати контакти та залучати нових жителів, зокрема іноземців. За його словами, без цього може настати момент, коли тут перестане працювати навіть громадський транспорт.

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Інтерес молоді з Белена

Белен — район міста Ікітос на північному сході Перу з населенням понад 60 тисяч осіб. Його медіанний вік становить близько 27 років. Мер району Ліна Аріста Лопес сказала, що через економічну ситуацію молоді люди можуть бути зацікавлені у переїзді до інших міст. Жителі Белена переважно займаються неформальною торгівлею та сільським господарством, вирощуючи маніок, рис і кукурудзу.

19-річна студентка Венді Санґама після тижневої поїздки Японією заявила, що могла б уявити своє життя в Наммоку. Інша студентка, 23-річна Кетсі Яуаркані, також сказала, що оселилася б там за наявності такої можливості. Водночас порядок отримання права на проживання для потенційних переселенців наразі незрозумілий.

Хасеґава наголосив, що прагне не короткостроково наймати працівників через агентства, а приймати жителів Белена як нових членів громади, готових будувати довгострокове життя в селі. Один із мешканців Наммоку зауважив, що новоприбулі можуть зіткнутися з мовним бар’єром: для життя в селі потрібен автомобіль, а для отримання водійських прав необхідне знання японської мови.

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