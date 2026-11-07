Нанкінський університет припинив обчислювати показник уважності — South China Morning Post

Нанкінський університет у Китаї припинив обчислювати у своїй системі «розумних аудиторій» показник, що мав оцінювати уважність студентів під час лекцій. Рішення ухвалили після того, як у соцмережах поширилися знімки екрана з даними про запізнення, відвідуваність та так званий показник піднятої голови.

Як повідомляє South China Morning Post, цей показник мав визначати, чи стежать студенти за лекцією, а не сплять або дивляться в телефони й ноутбуки. Опубліковані кадри викликали дискусію про приватність у кампусі, етику алгоритмічного спостереження та використання штучного інтелекту.

Пояснення університету

Університет заявив, що вірусний скриншот зробили під час тестування системи в одному з кампусів у травні. У закладі наголосили, що без дозволу система не збирає даних про обличчя чи інших біометричних даних і не проводить розпізнавання облич у навчальному процесі. Також там повідомили, що показник уважності більше не обчислюють.

За даними китайських медіа, систему активували в перший тиждень листопада. Студентів попередили в групових чатах, що протягом тижня фіксуватимуть показники відвідуваності занять. Деякі викладачі зазначали, що дані про присутність можуть впливати на оцінки та допуск до іспитів.

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Вартість і призначення системи

Згідно з тендерним повідомленням на сайті університету, встановлення системи коштувало понад 30 млн юанів, або близько 4,5 млн доларів США. Проєкт охопив модернізацію обладнання та встановлення нових систем у більш ніж 100 аудиторіях і кількох громадських зонах одного кампусу.

Платформа поєднує аудиторні камери з алгоритмами штучного інтелекту, здатними до розпізнавання облич і підрахунку людей. Університет пояснив, що оновлення призначене для поліпшення аудіовізуального середовища, трансляцій занять, взаємодії між кампусами, перегляду лекцій і повторного використання навчальних даних. Вимірювання відвідуваності назвали частиною проміжної перевірки якості викладання.

Деякі студенти висловлювали занепокоєння можливим використанням біометричних даних університетом і приватними технологічними компаніями. Співробітник вишу на умовах анонімності заявив виданню, що збір даних більше спрямований на оцінювання роботи викладачів, а не на контроль окремих студентів.

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