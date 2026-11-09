Нанопластик спричинив запалення легень у мишей — News-Medical

Дослідники з Південної Кореї з’ясували, що наночастинки поліетилену та поліпропілену можуть спричиняти гостре запалення легень у мишей за умов експериментального потрапляння частинок у трахею. Роботу провела команда науковців Корейського науково-дослідного інституту біонауки й біотехнологій спільно з Університетом Донг-А, повідомляє News-Medical.

Порівняння з дизельними частинками

Науковці підготували наночастинки поліетилену (PE) та поліпропілену (PP) — двох поширених видів пластику, що використовуються у повсякденних виробах. Їхній вплив на легені порівнювали з впливом частинок дизельного вихлопу. У досліді частинки вводили мишам безпосередньо в трахею, після чого оцінювали запальну реакцію та біологічні механізми, що її супроводжували.

Обидва види нанопластику викликали гостре запалення. Їхня відносна запальна активність залежала від способу вимірювання дози. За порівнянням маси частинок поліетиленовий нанопластик спричиняв реакцію щонайменше не слабшу, ніж дизельні частинки. Якщо ж дозу порівнювали за площею поверхні частинок, більший запальний потенціал, ніж дизельні частинки, мали і поліетиленовий, і поліпропіленовий нанопластик.

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Роль активних форм кисню

Дослідники також вивчали альвеолярні макрофаги — імунні клітини, які очищують легені від сторонніх частинок. Після контакту з нанопластиком у них збільшувалося вироблення активних форм кисню. Їхній надлишок може пошкоджувати клітини; у дослідженні цей процес був тісно пов’язаний із запаленням, залученням додаткових імунних клітин та ушкодженням легеневої тканини.

Аналіз експресії генів також виявив зміни в механізмах, пов’язаних із запаленням і регуляцією імунної відповіді. Автори зазначають, що оцінювання повітряних забруднювачів лише за масою може недооцінювати запальний потенціал нанопластику. Вони пропонують під час подальших оцінок безпеки враховувати також площу поверхні та поверхневу реакційну здатність частинок.

Статтю під назвою Comparative toxic potential of polypropylene and polyethylene nanoplastics using a mouse intratracheal instillation model опублікували онлайн 30 вересня 2026 року в журналі Journal of Hazardous Materials Advances.

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