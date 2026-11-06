Нападник Бенедичак забив за Касимпашу після виклику до збірної Польщі — Interia Sport

Нападник Адріан Бенедичак забив гол у матчі чемпіонату Туреччини, в якому його Касимпаша на виїзді перемогла Газіантеп з рахунком 2:0. За даними Interia Sport, 25-річний футболіст реалізував пенальті на 21-й хвилині, подвоївши перевагу своєї команди.

Гол після виклику до збірної

У п’ятницю головний тренер збірної Польщі Ян Урбан оголосив склад на листопадовий тренувальний збір. Бенедичак увійшов до трійки викликаних нападників разом із Робертом Левандовським і Матеушем Жуковським.

У грі проти Газіантепа Касимпаша відкрила рахунок уже на третій хвилині завдяки голу Харіса Хайрадиновича. Бенедичак вийшов у стартовому складі та відзначився другим м’ячем, а матч завершився перемогою його клубу 2:0.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Третій результативний матч поспіль

Гол у ворота Газіантепа став для Бенедичака третім поспіль матчем із результативною дією. У двох попередніх поєдинках він віддав асисти: у грі проти Еюпспора, яку Касимпаша виграла 1:0, та в матчі з Бешикташем, що завершився з рахунком 2:2.

Збір команди Польщі має розпочатися в понеділок, 9 листопада. У межах Ліги націй польська збірна зіграє з Румунією 14 листопада та зі Швецією 17 листопада.

Читай нас у