Нападник Домінік Калверт-Льюїн підписав новий контракт із «Лідс Юнайтед», який діятиме до 2029 року. Про це повідомляє BBC Sport.

Новий контракт

29-річний футболіст приєднався до «Лідса» в серпні 2025 року після дев’яти років у «Евертоні». У своєму першому сезоні на «Елланд Роуд» він забив 15 голів у всіх турнірах.

Підтвердження нової угоди з’явилося на тлі спекуляцій щодо майбутнього форварда: у медіа повідомляли про інтерес до нього з боку «Манчестер Юнайтед».

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Результативність у сезоні

У поточному сезоні Прем’єр-ліги Калверт-Льюїн має п’ять голів і одну результативну передачу. «Лідс» під керівництвом Даніеля Фарке посідає 11-те місце в таблиці.

Форма нападника принесла йому повернення до збірної Англії в березні. Восени Томас Тухель також викликав його до національної команди: Калверт-Льюїн виходив на заміну в переможних матчах проти Чехії та Іспанії. У суботу він реалізував пенальті та віддав асист у перемозі «Лідса» над «Челсі» з рахунком 4:1.

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