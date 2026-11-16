Нападник Ромелу Лукаку завершив кар’єру у збірній Бельгії — Channel NewsAsia

Нападник Ромелу Лукаку оголосив про завершення виступів за збірну Бельгії. За 16 років у національній команді він провів 135 матчів і забив 94 голи, ставши найкращим бомбардиром в історії бельгійської збірної.

Рекордсмен збірної

Про своє рішення 33-річний футболіст повідомив в Instagram, повідомляє Channel NewsAsia. Лукаку зазначив, що віддав збірній усе можливе, подякував партнерам по команді та тренерам за довіру.

Форвард посідає п'яте місце в переліку найрезультативніших бомбардирів в історії чоловічого міжнародного футболу. У складі Бельгії він виступав на чотирьох чемпіонатах світу та трьох чемпіонатах Європи. На ЧС-2018 бельгійці здобули третє місце.

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Матч проти Італії

У недільному домашньому матчі Ліги націй проти Італії, який Бельгія виграла з рахунком 4:1, Лукаку залишився на лаві запасних і не вийшов на поле.

Клубну кар'єру Лукаку розпочав у бельгійському «Андерлехті». Згодом він грав, зокрема, за «Челсі», «Евертон», «Манчестер Юнайтед» та «Інтер», а нині представляє турецький «Фенербахче».

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