Нападник Салах із 70 голами став рекордсменом Єгипту — The National

У Єгипті збірна розгромила Малаві з рахунком 5:0 у кваліфікації Кубка африканських націй, а Мохамед Салах оформив дубль і став найкращим бомбардиром в історії національної команди. За даними The National, 34-річний нападник довів свій доробок до 70 голів у 123 матчах за Єгипет, перевершивши рекорд, який тривалий час належав його колишньому тренеру Хассану.

П’ять голів у Каїрі

Матч на Каїрському міжнародному стадіоні став першим для збірної під керівництвом Алі Махера, який очолив команду за шість днів до гри після відходу Хоссама Хассана. Рахунок на шостій хвилині відкрив Нассер Махер — це був його перший гол за національну збірну.

Невдовзі перевагу єгиптян подвоїв Омар Мармуш, а перед перервою Мохамед Хані забив третій м’яч — також перший у складі збірної. Салах головою відзначився за шість хвилин до завершення основного часу, а в компенсований час реалізував пенальті ударом у стилі «паненка». Одинадцятиметровий призначили після фолу проти підлітка «Барселони» Хамзи Абделькаріма.

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Після перемоги Єгипет очолив групу B, випереджаючи Анголу на три очки. Ангольська збірна на той момент мала на один матч менше. Наступну гру єгиптяни проведуть проти Малаві у вівторок на стадіоні Бінгу в Лілонгве.

Дубль Хакімі за Марокко

В іншому матчі кваліфікації Марокко в Касабланці перемогло Нігер з рахунком 5:1 і зберегло стовідсотковий результат у групі A після трьох матчів. Ашраф Хакімі оформив свій перший дубль за збірну: на 27-й хвилині він забив дальнім ударом, а наприкінці першого тайму реалізував штрафний.

У матчі також відзначилися Яссір Забірі, Юссеф Ен-Несірі та Айюб Уфкір, для якого це був дебют за національну команду. Голкіпер Яссін Буну, який провів сотий матч за Марокко, відбив пенальті.

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