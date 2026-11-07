Нападника затримали після стрілянини на Головному ринку Кракова — Interia

У Кракові, Польща, в суботу на Головному ринку чоловік заїхав автомобілем на площу та почав стріляти у випадкових людей. За повідомленням Interia, Малопольська поліція заявила, що це сталося приблизно о 15:00. Поліція також повідомила про операцію служб на площі. Нападника затримали.

Серед поранених є поліцейські

Поліція підтвердила, що серед поранених є правоохоронці. За даними Interia, поранення могли дістати двоє поліцейських. На місці приземлявся вертоліт Польської служби авіаційної медичної допомоги.

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Повідомлення про загиблих

У додатковому описі до матеріалу Interia зазначено, що пожежна служба повідомила про загиблих. Кількість загиблих у повідомленні не уточнюється.

Раніше журналіст Interia Давід Серафін, посилаючись на відомості, передані йому поліцією, повідомив, що до інциденту могли бути причетні двоє людей у масках. За цими даними, вони пересувалися чорним автомобілем Subaru з реєстраційними номерами з Островця-Свентокшиського.

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