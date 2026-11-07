Нападником у Кракові був 25-річний поляк, загинули щонайменше шестеро — RMF24

У Кракові, Польща, чоловіком, який відкрив вогонь у центрі міста, був 25-річний громадянин Польщі. Унаслідок стрілянини загинули щонайменше шість людей, ще 15 дістали поранення, повідомляє RMF24.

Стрілянина на Головному ринку

Події сталися невдовзі після 15:00 у суботу. За даними видання, чоловік приїхав на Головний ринок чорним Subaru та почав стріляти у випадкових людей.

Як повідомив репортер RMF FM Кацпер Врублевський, чоловік був одягнений у форму та стріляв із карабіна AR-15. Поліцейські поранили його на перехресті вулиць Страдомської та Дітля. Чоловіка доправили до однієї з краківських лікарень, де його реанімують.

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Поранені поліцейські

Серед постраждалих — двоє поліцейських, стан одного з них дуже тяжкий. Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський заявив, що один правоохоронець має кульове поранення, а другий дістав три кульові поранення. За його словами, операція триває.

Після нападу з'явилися неперевірені повідомлення про двох нападників. Воєводська комендатура поліції в Кракові спростувала ці дані.

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