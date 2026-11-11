Нападниця Барселони Пайор номінована на нагороду BBC — Interia Sport

Нападниця «Барселони» та збірної Польщі Ева Пайор увійшла до списку п’яти фіналісток премії BBC Women's Footballer of the Year, яку редакція BBC присуджує найкращій футболістці року. Про це повідомляє Interia Sport.

Суперниці у голосуванні

Разом із Пайор на відзнаку претендують Темва Чавінга з Kansas City Current і збірної Малаві, Алексія Путельяс із London City Lionesses та збірної Іспанії, Алессія Руссо з «Арсенала» і збірної Англії, а також Хадіджа «Банні» Шоу з «Манчестер Сіті» та збірної Ямайки.

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Коли оголосять переможницю

Голосування у премії триватиме до 18 листопада. Переможницю мають оголосити 13 грудня під час церемонії Sports Personality of the Year.

Для Пайор це ще одне міжнародне визнання після номінації на FIFPro World 11. Польська футболістка тоді не потрапила до символічної збірної світу, яку обирають самі гравчині.

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