Напівавтономні безпілотники ВПС США вперше виконали груповий політ — Defense News

Напівавтономні безпілотники програми Collaborative Combat Aircraft Повітряних сил США вперше виконали політ у строю та маневри повітряного бою. Про це повідомляє Defense News.

Випробування Hivemind

Під час вправи 26 жовтня програмне забезпечення автономного керування Hivemind від Shield AI допомогло кільком апаратам CCA виконати політ у складі групи та відпрацювати тактику протидії повітряним цілям поза межами візуальної видимості.

У повідомленні Shield AI не уточнили, скільки саме літальних апаратів брали участь у польоті та які моделі CCA залучили до вправи. Віцепрезидент Shield із розробки Hivemind Тодд Веслі заявив, що літаки й бортові системи досягли рівня інтеграції, за якого можна демонструвати можливості програмного забезпечення.

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За даними компанії, кожен політ дає дані для оновлення програмного забезпечення, що мають допомагати ухвалювати рішення щодо випробувань і введення систем в експлуатацію. Shield AI очікує, що надалі Повітряні сили США зможуть провести виліт, оновити ПЗ упродовж ночі та виконати новий політ наступного дня.

Плани програми CCA

Повітряні сили США заявляли про намір мати до 2032 року 500 боєготових напівавтономних систем за загальної чисельності флоту в 1 000 одиниць. Бюджетний запит на 2027 фінансовий рік передбачає для програми CCA 996,5 млн доларів на закупівлі, 150 млн доларів на авансові закупівлі в наступному фінансовому році та 1,37 млрд доларів на дослідження й розробки. Загальний запит на програму становить 2,37 млрд доларів.

До цього винищувач F-22 Raptor виконав повітряне тактичне управління та контроль у польоті безпілотника YFQ-44A виробництва Anduril. Він передавав апарату CCA директиви високого рівня, виконуючи роль координатора місії.

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