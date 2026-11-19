NASA змінила архітектуру програми Artemis, щоб надати більше гнучкості розробникам місячних посадкових модулів SpaceX і Blue Origin. Водночас нова схема потребує додаткової підготовки космічного корабля Orion, який для NASA виробляє Lockheed Martin, повідомляє Ars Technica.

Нова конфігурація польоту

За оновленим планом посадковий модуль Starship заправлятимуть на низькій навколоземній орбіті, після чого він стикуватиметься з Orion на високій навколоземній орбіті. Далі кораблі мають прямувати до Місяця разом, а двоє з чотирьох астронавтів перейдуть до Starship для посадки на поверхню супутника.

Через конфігурацію стикування Orion має летіти до Місяця у зворотній орієнтації — із сервісним модулем попереду. Керівник програми Orion у Lockheed Martin Кірк Шайрман заявив, що такий режим відрізняється від початкового проєктного задуму корабля. Європейське космічне агентство та Airbus модифікують паливні баки сервісного модуля: у новій орієнтації рідке паливо зміщуватиметься до газового боку баків.

Інженери також оцінюють вплив прискорення на Orion у зв'язці зі Starship. За початковою схемою корабель мав зазнавати прискорення близько 0,1–0,15 g під час маневру на шляху до Місяця. Зі Starship цей показник може становити приблизно 0,8–1 g і діяти у протилежному напрямку, тому конструкцію Orion потрібно сертифікувати для таких навантажень.

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Випробування на орбіті Землі

NASA також планує місію на низькій навколоземній орбіті для перевірки взаємодії Orion із посадковими модулями. Раніше цього року агенція прибрала висадку на Місяць із місії Artemis III, перетворивши її на демонстрацію зближення та стикування на орбіті Землі. Lockheed Martin працює з NASA, щоб зберегти цільовий графік запуску Artemis III влітку або восени 2027 року.

Перебування Orion на низькій орбіті приблизно два тижні створює додаткові ризики. Корабель проєктували для умов далекого космосу, тому інженери аналізують нагрівання, керування електричними навантаженнями та захист авіоніки й кабіни екіпажу. Для місії Artemis III можуть зняти частину сріблястої зовнішньої стрічки, що в далекому космосі обмежує випромінювання тепла.

Стислі строки інтеграції

Стикування Orion зі Starship і Blue Moon вимагатиме перевірки механічних з'єднань, впливу струменів двигунів посадкових модулів та роботи лазерної системи Orion поблизу відбивних поверхонь. NASA і Lockheed Martin також оцінюють ризик зіткнення з орбітальним сміттям, який поблизу Землі вищий, ніж під час польоту до Місяця. Шайрман зазначив, що частину цих робіт раніше планували виконувати пізніше й окремо для кожного модуля, але тепер їх потрібно завершити у стислі строки без невиправданих ризиків для безпеки місії.

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