NASA оголосила конкурс на $10 млрд для вантажних доставок на Місяць — Jerusalem Post

NASA оголосила конкурс на контракт вартістю $10 млрд для мережі вантажних посадкових модулів, що доправлятимуть обладнання на Місяць. Ініціатива є частиною планів агентства щодо створення довгострокової бази на супутнику Землі, повідомляє Jerusalem Post.

Десятирічна програма доставок

Конкурс проводять у межах другого етапу програми Commercial Lunar Payload Services. Упродовж 10-річного періоду компанії мають надавати послуги з доставки вантажів на Місяць, а також будувати, управляти й експлуатувати посадкові модулі для технологій та інфраструктури NASA.

Серед компаній, які змагаються за контракт, названі SpaceX Ілона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса та Northrop Grumman Space Systems. За контракт також змагаються ще шість компаній.

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Проєкти для місячної присутності

NASA також повідомило про інші проєкти, пов'язані з майбутньою тривалою присутністю на Місяці. Серед них — ядерний місяцехід PROMISE, або Polar Rover for Observation, Mapping, and In-Situ Exploration, а також мініатюрна комунікаційна та сонячна вежа miniCAST.

Крім того, агентство оголосило про кілька контрактів на запуски з космічними транспортними компаніями для місій різного типу.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив, що агентство будує місячну базу від місії до місії. За його словами, коли астронавти повернуться на Місяць, перші елементи бази вже чекатимуть на них на поверхні. Керівник програми Moon Base Карлос Гарсія-Галан повідомив, що NASA об'єднало низку робіт у спрощену програму та укладає нові контракти й партнерства для прискорення розробки технологій постійного місячного форпосту.

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