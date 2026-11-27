У США NASA оголосило тендер на розробку 20-кіловатного ядерного реактора для Місяця, який має бути готовий до запуску до 2030 року. Як повідомляє OilPrice, проєкт Lunar Reactor-1 передбачає автономну роботу установки протягом п’яти років без технічного обслуговування. Заявки на участь у тендері NASA приймає до 21 грудня.

Потужність зменшили у п’ять разів

У серпні 2025 року Вашингтон заявляв про намір розмістити на Місяці до 2030 року реактор потужністю 100 кіловатів. Однак у квітні меморандум Білого дому щодо космічної ядерної енергетики встановив мінімальну потужність місячного реактора на рівні 20 кіловатів, а створення 100-кіловатної установки перенесли на 2030-ті роки.

Запланований реактор вироблятиме електроенергію, еквівалентну споживанню приблизно 16 американських домогосподарств. Компанії, які отримають контракт, матимуть 18 місяців на створення та випробування неядерного прототипу. Сам реактор не вводитимуть у робочий режим до його прибуття на Місяць.

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Вимоги до роботи та проблема з паливом

Реактор планують розмістити поблизу південного полюса Місяця. Він має витримувати понад два тижні суцільної темряви, продовжувати роботу після будь-якої одиничної відмови та функціонувати за мінімального контакту із Землею. Установку також мають екранувати так, щоб додаткова річна доза опромінення астронавтів на відстані кілометра не перевищувала 5 ремів.

Для Lunar Reactor-1 передбачено використання урану HALEU зі ступенем збагачення від 5% до 20%. За даними Міністерства енергетики США, американські постачальники наразі не мають комерційного виробництва такого палива. Вашингтон виділив 2,7 млрд доларів на внутрішнє збагачення урану, зокрема 900 млн доларів компанії Centrus Energy, яка розраховує виробляти новий HALEU в Огайо у 2029 році.

За даними OilPrice, Росія, держава-агресор, і Китай також планують встановити місячну електростанцію пізніше. У 2024 році глава Роскосмосу Юрій Борисов заявляв, що її можуть встановити у 2033–2035 роках. У грудні 2025 року Роскосмос доручив підряднику «Лавочкін» створити установку до 2036 року за участю Росатома.

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