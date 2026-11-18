У США NASA планує доправити на Марс три гелікоптери класу Ingenuity у межах місії SkyFall. За даними Space.com, їх має доставити космічний апарат Space Reactor-1 Freedom (SR-1) із ядерним реактором, запуск якого заплановано на кінець 2028 року. Після першого прольоту біля Марса у 2029 році SR-1 має вдруге наблизитися до планети восени 2030 року й розгорнути посадкову капсулу з гелікоптерами.

Завдання гелікоптерів

Після розгортання апарати мають запустити ротори приблизно за кілометр над поверхнею Марса, а потім сісти окремо один від одного. Планується, що вони виконуватимуть польоти кожної другої марсіанської доби. Основна місія розрахована на шість місяців, а цільовий термін роботи становить один рік.

Кожен із трьох однакових гелікоптерів нестиме п'ять наукових приладів і навігаційні камери. Вони мають отримувати зображення високої роздільності, досліджувати структуру надр, геоморфологію та геологію поверхні, метеорологічні умови й радіаційне середовище. Одним із ключових приладів має стати компактний георадар із гнучкою антеною, здатний виявляти поховані камені, шари ґрунту та підповерхневі поклади льоду.

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Критика поєднання місій

Колишній директор Дослідницького центру NASA Ames Скотт Габбард поставив під сумнів поєднання SkyFall із демонстраційною місією SR-1 Freedom. На його думку, науковій спільноті доводиться формувати вимоги та цілі, виходячи з уже визначених можливостей гелікоптерів. Габбард також зазначив, що ядерно-електрична рушійна установка не має скоротити час перельоту до Марса, а її цінність полягає у зниженні ризиків і потенційному застосуванні для місій до Місяця, зовнішніх планет та дальших польотів.

Науковець проєкту SkyFall у Лабораторії реактивного руху NASA Метью Голомбек заявив, що агентство розглядає SR-1 і SkyFall як пов'язані проєкти. Водночас, за його словами, якщо SR-1 не буде готовий до стартового вікна 2028 року, SkyFall можна буде запустити звичайною ракетою-носієм, зокрема Falcon 9. Серед попередніх районів посадки розглядають Arcadia Planitia в північних низовинах Марса, де дослідження вказують на значні обсяги приповерхневого льоду.

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