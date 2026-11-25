НАСА призупинило наукові операції марсохода Perseverance та марсіанського орбітального апарата Odyssey через окремі технічні несправності. Perseverance має проблеми зі зв’язком, а в Odyssey залишилися два справні реакційні колеса, хоча для стабільної орієнтації апарата потрібно щонайменше три. Про це повідомляє Ars Technica.

Проблеми зі зв’язком Perseverance

30 жовтня один із двох резервованих UHF-радіопередавачів марсохода Perseverance не відповів під час увімкнення. Система автоматично перейшла на резервний передавач і перевела апарат у безпечний режим. Згодом фахівці Лабораторії реактивного руху NASA в Каліфорнії встановили, що запасний передавач працює приблизно на половині очікуваної потужності.

Команда тимчасово припинила використання обох UHF-радіостанцій, щоб визначити причини збоїв та оцінити безпечність їхньої подальшої роботи. Наразі Perseverance передає сигнали безпосередньо на Землю через X-діапазон, але швидкість такого зв’язку істотно нижча, ніж під час передавання даних через орбітальні апарати. У NASA спершу хочуть відновити роботу резервного радіоканалу, а потім перейти до основного. Команда сподівається повернути марсохід до наукової роботи до кінця листопада.

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Odyssey витрачає гідразин на орієнтацію

На початку листопада припинило обертатися одне з чотирьох реакційних коліс Odyssey. Перше колесо вийшло з ладу ще у 2013 році, тож у апарата залишилися лише два справні. Без трьох робочих коліс Odyssey змушений використовувати гідразинові двигуни для підтримання орієнтації.

Стабільна орієнтація потрібна апарату, щоб спрямовувати сонячні панелі на Сонце, а наукові прилади — на Марс. До нової несправності Odyssey уже мав обмежений запас палива, проте за мінімального використання міг працювати щонайменше до кінця 2028 року. Тепер, за оцінкою NASA, гідразину може вистачити лише на один-два місяці. Наземним командам вдалося досягти початкового успіху в усуненні проблеми з реакційним колесом, але для висновку про можливість його відновлення потрібні додаткові випробування.

Орбітальні апарати передають дані марсоходів

Odyssey прибув на орбіту Марса у 2001 році та є найдовше діючою марсіанською місією в історії. Він входить до групи орбітальних апаратів, через які NASA передає дані від марсоходів Perseverance і Curiosity на Землю. NASA також планувало залучити Blue Origin до створення телекомунікаційного орбітера для Марса за контрактом на 700 млн доларів, однак проєкт поставлено на паузу через протест Rocket Lab щодо результатів тендера.

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