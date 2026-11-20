NASA призупинило наукові спостереження марсохода Perseverance та орбітального апарата Mars Odyssey через технічні несправності. У Perseverance виникли проблеми з двома UHF-радіостанціями, а Odyssey втратив можливість використовувати ще одне реакційне колесо, яке допомагає підтримувати орієнтацію апарата в космосі. Про це повідомляє Space.com.

Проблеми зі зв’язком Perseverance

Наприкінці жовтня команда місії виявила, що основна UHF-радіостанція Perseverance перестала надсилати до головного комп’ютера стандартні сигнали стану. Марсохід самостійно перейшов на резервну радіостанцію та увійшов у безпечний режим, вимкнувши несуттєві системи.

Після виходу з безпечного режиму інженери зафіксували нову проблему: резервна радіостанція передавала сигнал приблизно на половині очікуваної потужності. Її також припинили використовувати. Тепер Perseverance підтримує прямий зв’язок із Землею через високонаправлену антену та мережу Deep Space Network, без ретрансляції через апарати на орбіті Марса.

Цей канал забезпечує нижчу швидкість передавання даних, тому команда надає пріоритет надсиланню діагностичної інформації. Наукові операції, зокрема спостереження камерами, тимчасово зупинили. У NASA заявили, що марсохід стабільний і підтримує зв’язок із фахівцями; агентство сподівається повернути його до наукової роботи до кінця листопада.

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Несправність реакційного колеса Odyssey

Mars Odyssey, який прибув до Марса у жовтні 2001 року, 4 листопада перейшов у безпечний режим через проблему з одним із чотирьох реакційних коліс. Для підтримання орієнтації апарату мають працювати щонайменше три колеса, водночас одне з них Odyssey втратив ще 2013 року.

Апарат залишався у безпечному режимі до 6 листопада. Команді вдалося змусити несправне колесо рухатися за командою, однак випробування, які мають визначити можливість його відновлення, тривають. Odyssey поки не відновив ані наукові дослідження, ані ретрансляцію даних від апаратів на поверхні Марса.

Якщо колесо не вдасться відновити, апарат доведеться орієнтувати лише за допомогою двигунів. За даними NASA, запасу гідразину для такого режиму вистачить лише на один або два місяці. Агентство планує повернути Odyssey до наукових і ретрансляційних операцій після завершення тестів та аналізу в останній тиждень листопада.

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