Інженери NASA під час випробувань у Лабораторії реактивного руху в Південній Каліфорнії, США, розігнали кінчики лопатей експериментального марсіанського вертольота до швидкості Маха 1,08. Лопаті витримали надзвуковий режим, а потенційна підйомна сила системи зросла на 30%, повідомляє ScienceDaily.

Випробування в умовах Марса

Експерименти провели в камері 25-Foot Space Simulator, де відтворили розріджену атмосферу Червоної планети. Для цього з камери відкачали повітря та подали контрольовану кількість вуглекислого газу. Інженери поступово збільшували швидкість обертання ротора й створювали зустрічний вітер вентилятором.

Під час 137 випробувань трилопатевий ротор досяг 3 750 обертів за хвилину: без додаткового вітру кінчики лопатей розігналися до Маха 0,98. Далі фахівці підвищували швидкість змодельованого зустрічного потоку, зрештою перевищивши швидкість звуку. Через ризик руйнування ротора на надзвукових швидкостях частину випробувальної камери додатково захистили листовим металом.

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Марсіанська атмосфера має приблизно 1% густини земної, тому лопатям вертольота значно складніше створити достатню підйомну силу. Під час 72 польотів Ingenuity швидкість обертання його роторів обмежували 2 700 обертами за хвилину, щоб зберегти запас безпеки за можливих поривів вітру.

Після трилопатевої системи команда протестувала дволопатевий ротор для проєкту SkyFall. Його довші лопаті досягали майже надзвукової швидкості за 3 570 обертів за хвилину ще до імітації зустрічного вітру. Результати вже врахували у вимогах до проєкту, який передбачає доставку на Марс трьох вертольотів нового покоління у грудні 2028 року. Такі апарати можуть перевозити важчі наукові прилади, датчики та більші батареї.

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