НАСА відкрила набір астронавтів для майбутніх місій на Місяць — The Guardian

У США НАСА відкрило прийом заявок до нового набору астронавтів для програми Artemis. В агентстві заявили, що відібрані кандидати можуть працювати в майбутніх місячних місіях, зокрема жити й працювати на місячній базі, а також допомагати в підготовці пілотованих польотів на Марс.

Про початок набору оголосили під час авіашоу в Космічному центрі Кеннеді, присвяченого дослідженню Місяця, авіації та технологіям. Як повідомляє The Guardian, остаточний відбір кандидатів НАСА планує провести наприкінці 2027 року, після чого вони розпочнуть підготовку.

Вимоги до кандидатів

Подаватися можуть лише громадяни США. Кандидати повинні мати ступінь магістра в галузі науки, технологій, інженерії або математики, медичну кваліфікацію, підготовку пілота або щонайменше два роки навчання за відповідною докторською програмою. Також необхідні три роки професійного досвіду за спеціальністю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Для пілотів установлені окремі вимоги щодо нальоту: 750 годин у ролі командира високопродуктивного реактивного літака, 1 500 годин на іншому літальному апараті з фіксованим крилом або 1 000 годин на гвинтокрилому літальному апараті.

Попередній набір і плани агентства

Заявки прийматимуть до 23:59 за східним часом США 3 грудня. Попередній набір НАСА проводило у 2024 році: у вересні 2025-го агентство обрало 10 астронавтів із понад 8 тисяч претендентів.

Із 1960-х років НАСА відібрало 370 людей для підготовки астронавтами. Наразі до активного корпусу агентства входять 32 астронавти. Керівництво НАСА також заявляло про намір повернути американців на Місяць у 2028 році; підтримати пілотовану висадку планують SpaceX і Blue Origin.

Читай нас у