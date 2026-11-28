НАСА планує доправити на Міжнародну космічну станцію систему для вирощування рослин Ohalo III — прототип нової, більшої установки для виробництва продовольства в космосі. Її доставить 25-та вантажна місія Northrop Grumman до МКС, запуск якої запланований на 29 листопада о 10:47 за східним часом США.

Випробування установки

Як повідомляє Engadget, астронавти вже багато років вирощують рослини на орбіті. Водночас Ohalo III є прототипом новішої та більшої системи, яку розробляють у Космічному центрі імені Кеннеді з 2019 року.

Випробування на МКС мають допомогти науковцям та астронавтам перевірити систему подачі води й технологію оптимізації об’єму. Установка може одночасно вирощувати різні рослини в одній системі.

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Підготовка до далеких місій

За допомогою Ohalo III НАСА збирає дані для розроблення безпечних, поживних і надійних стратегій виробництва сільськогосподарських культур для майбутніх баз на Місяці та місій на Марс.

Агентство розглядає вирощування їжі в космосі як спосіб підтримати тривалі польоти: під час подорожей тривалістю місяці або роки запасів може бракувати через обмежений простір і відсутність можливостей для поповнення постачання. Дані, отримані під час роботи Ohalo III, також можуть бути корисними для вертикальних ферм і систем вирощування рослин у закритих приміщеннях на Землі.

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