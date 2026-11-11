NASA за тиждень оприлюднило п’ять пропозицій щодо місячних контрактів — Ars Technica

NASA, космічне агентство США, оголосило серію контрактних рішень, нових можливостей для укладення контрактів і місій у межах програми Artemis Moon Base. Вона передбачає створення постійного форпосту на Місяці протягом наступного десятиліття. Як повідомляє Ars Technica, за словами президента Redwire Space та колишнього посадовця NASA Майка Голда, за сім днів агентство оприлюднило п’ять пропозицій щодо місячних контрактів.

Двоступеневий відбір

NASA застосовує гнучкішу модель закупівель, схожу на підхід Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США — DARPA. Агентство переважно використовує механізм Broad Agency Announcements: воно визначає потрібну спроможність, наприклад забезпечення електроенергією на поверхні Місяця, але не встановлює надто докладних технічних вимог. Компанії можуть пропонувати власні рішення.

Процес має два етапи. Спочатку учасники надсилають короткий документ із описом концепції. Після попереднього розгляду NASA визначає рішення, які хоче вивчити докладніше, і лише тоді компанії готують повні заявки. Голд назвав темп і характер таких закупівель безпрецедентними та зазначив, що до них залучають великі, малі, нові й досвідчені компанії.

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Ширше коло підрядників

Агентство залучає великих виконавців, зокрема Lockheed Martin, SpaceX, Blue Origin і Northrop Grumman, а також новіші компанії — Impulse Space, ispace-US, Voyager Technologies та Quantum Space. NASA також прагне диверсифікувати доставку вантажів на Місяць, розглядаючи ракету Terran R компанії Relativity Space, яка ще не здійснила політ, та орбітальні транспортні апарати Impulse Space.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив, що частину фінансування для нових контрактів перепрофілюють із раніше закритої програми Lunar Gateway. За його словами, закон One Big Beautiful Bill, ухвалений у 2025 році, передбачив для Gateway $2,6 млрд, а частину фінансування вже було виділено через програму Commercial Lunar Payload Services. Айзекман також зазначив, що окремі місії разом із запуском, посадковим модулем і корисним вантажем можуть коштувати близько $200 млн.

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