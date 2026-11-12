NASA запускає ініціативу для повернення зразків із Марса — Space.com

NASA розпочало нову ініціативу Perseverance Sample Retrieval Architecture (PSRA), щоб сформувати стратегію повернення на Землю зразків, зібраних марсоходом Perseverance на Марсі. Про ініціативу 9 листопада під час віртуальної зустрічі Mars Exploration Program Analysis Group повідомила директорка програми дослідження Марса NASA Тіффані Морган, пише Space.com.

Нова стратегія NASA

Команда PSRA має підготувати неупереджені рекомендації щодо повернення марсіанських зразків, зібраних Perseverance, на Землю. Вона також оцінить вимоги до запропонованої місії, врахує попередній досвід, проаналізує наявні технічні можливості та варіанти закупівель.

Початок роботи стратегічної групи запланований на січень 2027 року. Фінальний звіт мають підготувати взимку 2027–2028 років.

Марсохід Perseverance працює в кратері Єзеро після посадки в лютому 2021 року. Він збирає відібрані зразки та герметизує їх у пробірках: частину залишає на поверхні Марса, а частину зберігає всередині апарата. Ці матеріали можуть містити ознаки минулого життя на планеті.

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Вартість і можливі строки місії

Попередні незалежні оцінки програми Mars Sample Return вказували на її високу вартість. Одна з них передбачала витрати приблизно $11 млрд і повернення зразків у 2040 році; NASA визнало такий варіант надто дорогим і неприйнятним за строками. Інша група з оцінювання дійшла висновку, що зразки можна було б доставити вже у 2035 році за орієнтовної вартості близько $8 млрд.

Повернення зразків також розглядають як етап підготовки майбутніх пілотованих польотів на Марс. Це може допомогти дослідити небезпечні для людей хімічні сполуки, дрібний пил і властивості реголіту, а також відпрацювати процедури планетарного захисту.

Паралельно Китай готує місію Tianwen-3. За даними Китайського національного космічного управління, її запуск орієнтовно заплановано на 2028 рік за допомогою двох ракет Long March-5, а доставку близько 500 грамів марсіанських зразків на Землю — на 2031 рік.

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