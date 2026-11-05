Nasdaq 100 упав на 5,5% після перемоги демократів на виборах — Der Spiegel

У США технологічні акції різко впали після перемоги демократів на проміжних виборах до Конгресу. Інвестори побоюються, що компанії у сфері штучного інтелекту зіткнуться з посиленням політичного регулювання, повідомляє Der Spiegel.

Падіння технологічного сектору

Індекс Nasdaq 100 знизився на 5,5% — до 26 878 пунктів, прямуючи до одного з найбільших денних падінь за останні роки. Широкий індекс S&P 500 втратив 3,2% і опустився до 7444 пунктів. Промисловий індекс Dow Jones знизився на 2,2% — до 52 193 пунктів.

Акції Nvidia впродовж торгів падали на 8,3%, після зниження на 3,2% напередодні. Папери Advanced Micro Devices втратили 15,9%. Акції CoreWeave, яка надає через хмарні сервіси доступ до чипів для штучного інтелекту, подешевшали на 14,9%.

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Критика дата-центрів

За даними видання, демократи здобули більшість і в Палаті представників, і в Сенаті. Це може посилити політичний тиск на технологічні компанії, зокрема щодо будівництва великих дата-центрів для ШІ.

Критики таких об'єктів звертають увагу на їхнє значне споживання електроенергії, яке може впливати на ціни для населення. Також вони вказують на можливі проблеми з шумом, забрудненням повітря, дефіцитом води та на обмежену кількість постійних робочих місць. Обрана губернаторка Техасу від Демократичної партії Джина Хінохоса вже виступила за негайний мораторій на будівництво дата-центрів.

Падіння технологічних акцій відбилося і на німецькому ринку: папери Infineon втратили понад 10%, а акції Siemens Energy та Hochtief також істотно подешевшали. Індекс DAX, який раніше оновив рекорд, знизився на 0,8%.

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