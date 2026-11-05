У США технологічний індекс Nasdaq Composite 5 листопада знизився майже на 4% — до 24 712,60 пункту. Це більш ніж на 10% нижче за його рекордне закриття на рівні 27 599,89 пункту, зафіксоване 6 жовтня. Індекс перебував на шляху до підтвердження корекції, якою зазвичай вважають падіння на 10% від останнього рекордного рівня.

Побоювання щодо інвестицій у ШІ

Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, інвестори дедалі більше сумніваються, наскільки швидко масштабні вкладення технологічних компаній у центри обробки даних, чипи та іншу інфраструктуру для штучного інтелекту перетворяться на прибуток.

У жовтні Nasdaq втратив понад 2,5 трлн доларів ринкової вартості. Деякі великі технологічні компанії залучають кошти на борговому ринку, щоб профінансувати заплановані багатомільярдні інвестиції в дата-центри, чипи та іншу ШІ-інфраструктуру.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Політична невизначеність

Падіння індексу 5 листопада нівелювало зростання попередньої сесії після того, як демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу США. Учасники ринку оцінювали перспективу посилення контролю за подальшим розширенням інфраструктури штучного інтелекту.

Старший глобальний ринковий стратег Wells Fargo Investment Institute Самір Самана заявив, що перехід повного контролю від однієї партії до іншої може створити для ринків невизначеність, ризик непослідовності та різких змін політики. Інвесторів також непокоїть висока вартість запозичень на тлі геополітичної напруги на Близькому Сході та побоювань тривалої інфляції. Фінансові звіти Alphabet і Meta за минулий місяць не переконали ринок у віддачі від витрат на ШІ, що посилило продажі акцій, пов’язаних із цією сферою.

Читай нас у