Nasdaq впав на 5,52% у найгірший день ринку США за 19 місяців — Anadolu Agency

Американські фондові індекси у четвер зазнали найбільшого одноденного падіння за 19 місяців на тлі різкого розпродажу технологічних акцій. Індекс Nasdaq Composite знизився на 5,52%, або на 1421,52 пункту, до 24 315 пунктів, повідомляє Anadolu Agency.

Індекс Dow Jones Industrial Average втратив 1834,84 пункту, або 3,44%, і закрився на рівні 51 521,28 пункту. S&P 500 впав на 4,35%, або на 334,82 пункту, до 7353,80 пункту. Індекс волатильності VIX, відомий як індекс страху, зріс на 61,89% — до 26,89 пункту.

Технологічні компанії під тиском

Тиск на Волл-стріт посилився після того, як інвестори почали переоцінювати високі оцінки найбільших технологічних компаній на тлі серії корпоративних оновлень. Настрої також погіршилися через сумніви щодо того, коли значні витрати компаній на штучний інтелект почнуть приносити відчутний прибуток.

Апетит до акцій знижували й високі прибутковості державних облігацій США, які підвищують вартість запозичень та пропонують інвесторам привабливішу безризикову дохідність. Додатковим чинником став продаж активів для фіксації прибутку в промисловому та споживчому секторах після нещодавнього зростання ринку.

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Нафта дешевшає, золото дорожчає

Невизначеність щодо подальшого зниження процентних ставок центральними банками також стримувала попит на купівлю акцій після падіння наприкінці торгів. Після перемоги демократів на проміжних виборах у США ціни на енергоносії суттєво знизилися наприкінці середи та на початку четверга. Станом на 21:00 за Гринвічем Brent коштувала 98,40 долара за барель, хоча раніше цього тижня її ціна перевищувала 110 доларів.

Водночас золото подорожчало на 0,6% — до 4080 доларів за унцію. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття у США за тиждень зменшилася на 6 тисяч, до 189 тисяч, що виявилося нижче за очікування.

Європейський індекс Stoxx Europe 600 знизився на 0,38%, до 654,87 пункту. Британський FTSE 100 і німецький DAX 40 втратили по 0,43%, тоді як французький CAC 40 зріс на 0,34%.

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