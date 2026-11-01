Насильство навколо таксі в Кейптауні викликало побоювання за голосування — TimesLIVE

У Кейптауні, ПАР, насильство навколо таксі викликало побоювання, що частина жителів може не дістатися до виборчих дільниць у день голосування в середу. Тисячі людей розраховують на громадський транспорт, щоб приїхати на дільниці.

Залежність від транспорту

Як повідомляє TimesLIVE, громадський транспорт є важливим способом дістатися до місць голосування для тисяч мешканців міста. Видання повідомило про побоювання, що транспортна ситуація може перешкодити окремим жителям реалізувати своє виборче право.

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Матеріал позначений як такий, що стосується муніципальних виборів 2026 року в ПАР. Голосування, за даними видання, має відбутися в середу.

Два спалені автобуси

У підписі до фото TimesLIVE зазначено, що в понеділок у Кейптауні під час страйку таксі в Західнокапській провінції спалили два автобуси. Інших обставин цього інциденту в доступному тексті публікації не наведено.

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