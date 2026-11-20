На кліматичному саміті ООН COP31 в Анталії, Туреччина, суперечка щодо термінів наступної оцінки Міжурядової групи експертів зі зміни клімату може вплинути на підготовку глобального огляду кліматичних зобов’язань у 2028 році. За даними Deutsche Welle, ЄС, Бразилія, Велика Британія, малі острівні держави та інші країни наполягають, щоб нову доповідь оприлюднили у 2028 році.

Суперечка щодо графіка

Глобальний огляд, запланований на 2028 рік, має оцінити світові зусилля зі скорочення викидів парникових газів і вплинути на подальші кліматичні плани держав. Представник європейської делегації, який говорив на умовах анонімності, заявив, що без актуальних наукових звітів переговори спиратимуться на застарілу інформацію.

Водночас Росія — держава-агресор, Іран, Індія та Саудівська Аравія хочуть перенести публікацію доповіді на 2029 рік, тобто після глобального огляду. Офіційно вони пояснюють це надто стислими строками, які, на їхню думку, можуть позначитися на якості досліджень і обмежити участь учених та урядів країн, що розвиваються.

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Бюджет і дезінформація

Роботу МГЕЗК також ускладнюють розбіжності щодо бюджету. Кошти, зокрема, потрібні для поїздок сотень учених-добровольців на сесії групи, особливо представників бідніших країн. Попереднє пленарне засідання МГЕЗК у жовтні призупинили на вимогу Росії, Ірану, Саудівської Аравії та Кенії.

Понад 100 дослідників із 36 країн, серед яких Індія та Китай, у відкритому листі в жовтні заявили, що готові підготувати сьому оціночну доповідь у належні строки, не поступаючись її ретельністю та інклюзивністю. Єврокомісар з питань клімату Вопке Гукстра 17 листопада наголосив на необхідності захистити цілісність кліматичної науки та роль МГЕЗК як джерела найкращих доступних наукових даних.

На COP31 також обговорюють поширення дезінформації щодо електрифікації. Туреччина запропонувала досягти 35% глобальної електрифікації до 2035 року, однак презентація, яку отримала Deutsche Welle і походження якої не вдалося перевірити, створювала хибне враження про обов’язкові однакові цілі для кожної країни. За даними ООН, ідеться про глобальний орієнтир, а держави самостійно визначатимуть національні шляхи його досягнення.

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