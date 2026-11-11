НАТО двічі піднімало винищувачі через імовірні дрони над Литвою — Anadolu Agency

НАТО двічі піднімало винищувачі вночі після оголошення повітряних тривог у кількох регіонах Литви через імовірне проникнення дронів із Білорусі. Як повідомляє Anadolu Agency з посиланням на литовського мовника LRT, один із безпілотників, імовірно, перетнув повітряний простір країни та згодом залишив його.

Два рівні повітряної тривоги

Перший жовтий рівень тривоги оголосили близько 23:00 у Вільнюському та Утенському регіонах, а після опівночі його скасували. Згодом тривогу оголосили в Алітуському регіоні, після чого її поширили на частини центральної та північної Литви й підвищили до червоного рівня. Жителів цих районів закликали шукати укриття.

Керівник Національного центру кризового управління Литви Вільмантас Віткаускас заявив, що під час першого інциденту в Білорусі зафіксували три дрони, однак жоден із них не увійшов у повітряний простір Литви. За його словами, один безпілотник пізніше залетів до Латвії.

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Закриття аеропортів

Під час другого інциденту дрон, за попередньою оцінкою, увійшов до Литви з Білорусі поблизу Друскінінкая, пролетів на північ через кілька регіонів і залишив повітряний простір країни біля Пасваліса. Віткаускас зазначив, що винищувачі НАТО виявили об'єкт, але не збивали його — можливо, через несприятливу погоду або міркування безпеки.

Через інциденти тимчасово закривали аеропорти Вільнюса та Каунаса. У Вільнюському аеропорту це вплинуло на три рейси та понад 400 пасажирів. Латвійські Національні збройні сили також оголосили попередження про загрозу в повітряному просторі для кількох муніципалітетів, активувавши перехоплювачі дронів, підрозділи ППО та літаки місії НАТО з патрулювання повітряного простору.

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