НАТО не проведе саміт лідерів в Албанії у 2027 році — The Independent

НАТО не проводитиме саміт лідерів в Албанії у 2027 році, хоча раніше країну планували зробити його господарем. Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що союзники ще не мають спільної позиції щодо дати зустрічі, а якщо саміт відбудеться у 2028 році, його прийме Тирана. Про це повідомляє The Independent.

НАТО скорочує кількість зустрічей

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав підхід Альянсу до самітів гнучким. За його словами, зустрічі лідерів проводитимуть тоді, коли в них буде потреба. Приблизно до десяти років тому НАТО зазвичай організовувало саміти раз на два роки.

Союз також скорочує кількість міністерських засідань. Міністри оборони держав НАТО зазвичай зустрічалися в жовтні, однак такого засідання не було в жовтні 2026 року і його не заплановано на жовтень 2027-го. Міністри закордонних справ наступного року матимуть одну заплановану зустріч замість двох у межах реорганізації графіка.

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Витрати на оборону та організацію саміту

Албанію призначили господарем саміту 2027 року у 2025-му, однак її назву прибрали з декларації липневого саміту НАТО. Частина союзників вважає, що Албанія витрачає на оборону недостатньо: цьогорічні оборонні видатки країни прогнозують на рівні 2,15% ВВП.

Ціль НАТО передбачає, що 32 держави-члени до 2035 року витрачатимуть 3,5% ВВП на основні оборонні потреби та ще 1,5% — на пов’язану з обороною інфраструктуру. Водночас Албанія не має найнижчого показника серед союзників: Іспанія, Бельгія та Словенія мають нижчі показники.

Проведення саміту також потребує значних ресурсів. За даними видання, Нідерланди готувалися до зустрічі в Гаазі у 2025 році протягом року та витратили близько 100 млн доларів. Посадовці зазначили, що рішення щодо проведення саміту в Албанії потрібно було ухвалити до жовтня, аби країна мала достатньо часу на організацію заходу.

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