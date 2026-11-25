НАТО схвалило передове розгортання у Польщі літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління після того, як три крилаті ракети Російської Федерації — держави-агресора — увійшли в польський повітряний простір і впали на південному сході країни.

Рішення НАТО

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі погодив відправлення до Польщі літака системи AWACS. Про це окремо підтвердили речниця Альянсу Еллісон Гарт і заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, повідомляє UPI.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що літаки раннього попередження союзників уже посилюють захист польського неба. Залевський назвав розгортання AWACS негайною відповіддю НАТО та зазначив, що ця спроможність поліпшить ситуаційну обізнаність.

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Що відомо про ракети

Інцидент стався у п’ятницю під час масштабнішої російської атаки на Україну. Спочатку повідомляли, що один із об’єктів міг бути дроном, однак окружна прокуратура в Любліні 24 листопада підтвердила: це були крилаті ракети.

Ракети впали у трьох незабудованих районах на південному сході Польщі. За даними прокуратури, постраждалих і значних матеріальних збитків не зафіксували. Польща також запросила в НАТО додаткові, поки не уточнені, засоби захисту. Еллісон Гарт повідомила, що командувач НАТО в Європі розглядає можливість розміщення додаткових сил і засобів у Польщі та інших країнах Альянсу.

Можливості AWACS

Літаки AWACS можуть виявляти повітряні загрози та координувати операції протиповітряної оборони. НАТО має 14 літаків Boeing E-3A Sentry, які легко впізнати за великим радарним обтічником над фюзеляжем.

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