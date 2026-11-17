НАТО розпочало реалізацію багатонаціонального космічного проєкту Starlift, покликаного забезпечити послуги із запуску військових супутників. Про це повідомляє Breaking Defense.

Учасники та фінансування

Фінансувати програму через Агенцію НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) погодилися Бельгія, Канада, Фінляндія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Туреччина, Велика Британія та Південна Корея. За даними НАТО, домовленості досягли наприкінці жовтня на полях зустрічі національних директорів з озброєнь Альянсу.

Starlift уперше представили у 2024 році. Франція, Угорщина, Люксембург і США, які спочатку брали участь у цій космічній ініціативі, не були згадані в поточному оголошенні. НАТО не пояснило причину їхньої відсутності, а також не розкрило вартості програми й розмірів фінансових внесків партнерів.

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Доступ до комерційних запусків

Ініціатива має допомогти учасникам співпрацювати з комерційними операторами запусків і космодромами, щоб зробити доступ до космосу стійкішим, оперативнішим та економічно ефективнішим. Програма також передбачає сервіс для бронювання місць на комерційних ракетах для запусків із космодромів на території держав НАТО та Південної Кореї.

Інші складові Starlift включають майданчик для розробки й випробування оперативних космічних операцій, зокрема термінових запусків супутників. Також учасники планують експериментувати з логістикою запусків, щоб її вдосконалити.

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