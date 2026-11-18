НАТО та Європейський Союз заявили про готовність і надалі підтримувати Румунію на тлі посилення атак безпілотниками на комерційні судна в Чорному морі. Про це, за даними Romania Insider, 17 листопада повідомили міністр закордонних справ Румунії Дан Некулеску та міністр оборони Штефан-Раду Опря.

Атаки на судна

Видання пише, що протягом останніх кількох тижнів у Чорному морі почастішали удари дронами по торговельних суднах. Інформацію про це міністри озвучили у заявах після зустрічей із союзниками.

Заяви посадовців стосувалися безпекової ситуації навколо судноплавства в Чорному морі та подальшої підтримки Румунії її партнерами.

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Позиція НАТО

Генеральний секретар НАТО, як зазначає видання, висловив занепокоєння розвитком ситуації в Чорному морі. У матеріалі також ідеться, що Альянс пообіцяв надати більше спроможностей.

Romania Insider опублікував цю інформацію 18 листопада.

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