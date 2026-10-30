Нацасамблея Пакистану ухвалила резолюцію про домагання на роботі — Dawn

Національна асамблея Пакистану 30 жовтня ухвалила резолюцію, в якій наголосила, що домагання на робочому місці не обмежуються поведінкою сексуального характеру. Вони можуть виявлятися, зокрема, через гендерну дискримінацію, залякування, приниження, зневажливе ставлення, ворожу поведінку та зловживання владою, повідомляє Dawn.

Резолюцію внесла депутатка Шахіда Рехмані, секретарка Жіночого парламентського кокусу. Документ підтверджує зобов’язання парламенту захищати гідність, рівність і права кожної людини від усіх форм домагань на роботі та гендерної дискримінації.

Посилання на законодавство

У резолюції згадано статті 14 і 25 Конституції Пакистану, які стосуються недоторканності людської гідності та рівності громадян. Також документ підтверджує законодавчий намір і гарантії, закріплені Законом про захист жінок від домагань на робочому місці 2010 року, до якого у 2022 році внесли зміни.

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У документі зазначено, що відсутність сексуальної пропозиції або вимоги сексуального характеру не зменшує серйозності переслідування чи дискримінації за гендерною ознакою. Усі дії, що підпадають під дію закону, мають розглядатися з однаковою серйозністю, справедливістю та відповідальністю.

Заклик до виконання норм

Резолюція закликає Національну асамблею звернутися до федерального уряду та відповідних установ із вимогою повною мірою виконувати чинне законодавство. Її мета — не допустити позбавлення людини правового захисту лише тому, що заявлені домагання або гендерна дискримінація не мали сексуального характеру.

Резолюція не згадувала конкретного інциденту. Водночас юристи та журналісти висловлювали занепокоєння рішенням Федерального конституційного суду, який скасував рішення Високого суду Ісламабада у справі працівника Національного банку Пакистану, поданій у 2012 році. У своєму тлумаченні суд зазначив, що дія, поведінка або ставлення мають бути сексуального характеру, щоб підпадати під визначення домагань за законом 2010 року.

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