Нацбанк Польщі виступив проти справи щодо голови НБП Глапінського — RMF24

Національний банк Польщі заявив, що розгляд питання про притягнення голови НБП Адама Глапінського до конституційної відповідальності перед Державним трибуналом не повинен відбуватися. У позиції банку наголосили на конституційному принципі незалежності центрального банку, а також послалися на практику Конституційного трибуналу й первинне право Європейського Союзу, повідомляє RMF24.

Претензії до роботи комісії

Заява НБП стосується звіту парламентської Комісії конституційної відповідальності. У жовтні комісія ухвалила звіт щодо попередньої заяви про притягнення Глапінського до відповідальності та звернулася з висновком про його притягнення до конституційної відповідальності.

Банк заявив, що комісія по суті не розглянула аргументи НБП, які установа подавала з 2024 року. У центробанку стверджують, що доказове провадження було спрямоване на підтвердження заздалегідь визначених тез.

За версією НБП, розгляд завершили без передання банком вихідних матеріалів і без ефективного допиту ключових свідків — директорів установи, з урахуванням відомостей, що становлять таємницю. НБП також заявив, що висновки комісії ґрунтувалися на однобічному й вибірковому трактуванні зібраних матеріалів та свідченнях кількох осіб. Банк стверджує, що комісія не врахувала свідчення десятків інших людей, які, за оцінкою НБП, підтверджували належну роботу центробанку.

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Позиція щодо голосування в Сеймі

У НБП заявили, що для притягнення голови банку до конституційної відповідальності недостатньо простої більшості голосів у Сеймі. На думку установи, перед таким рішенням необхідно змінити закон про Державний трибунал, щоб привести його положення у відповідність до Конституції Польщі та права ЄС.

Банк також послався на рішення Конституційного трибуналу, за яким механізм відсторонення від виконання обов’язків не поширюється на голову НБП. Маршалок Сейму Влодзімеж Чажастий раніше повідомив, що голосування щодо звернення про притягнення Глапінського до Державного трибуналу заплановане на другу половину листопада.

Попередню заяву до Сейму група депутатів урядової коаліції подала у березні 2024 року. У ній Глапінському закидають, зокрема, порушення Конституції та законів через непряме фінансування бюджетного дефіциту в межах викупу активів у 2020–2021 роках, а також порушення вимоги політичної неупередженості голови НБП.

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