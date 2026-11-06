Нацгвардія США використовуватиме човни й тактичні машини у Вашингтоні — The Hill

Національна гвардія США почне використовувати у Вашингтоні, США, човни, до 60 маркованих патрульних автомобілів і військові тактичні машини. Рішення наприкінці жовтня схвалив міністр оборони Піт Гегсет, повідомляє The Hill з посиланням на посадовця Пентагону.

Автомобілі, човни та освітлювальні вежі

У меморандумі від 29 жовтня Гегсет дозволив застосування до 60 патрульних автомобілів із поліцейським маркуванням, військових тактичних транспортних засобів, до 20 освітлювальних веж і генераторів, а також човнів Національної гвардії округу Колумбія. Ці засоби залучатимуть для підтримки федеральних і місцевих правоохоронних операцій у межах ініціативи Білого дому Make D.C. Safe and Beautiful.

Які саме військові машини використовуватимуть, посадовець Пентагону не уточнив. Водночас Politico, яке першим повідомило про меморандум, писало про Humvee та легкі середні тактичні автомобілі. Військовим заборонено переслідувати підозрюваних або здійснювати затримання за допомогою цієї техніки. Військові транспортні засоби мають залишатися у столиці США до кінця року.

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Патрулювання в Анакостії

Човни мають забезпечувати охорону периметра для поліції, яка переслідує ймовірних лідерів банд і наркоторговців у районі Анакостія на південному сході Вашингтона. Їх не використовуватимуть для стеження за громадянами США. Згідно з меморандумом, на борту суден Нацгвардії постійно мають перебувати федеральні правоохоронці, щоб затримати підозрюваного, якщо той спробує втекти у воду.

У Вашингтоні розгорнуто трохи менш як 3100 військовослужбовців Нацгвардії. Їхня присутність триває з кінця літа, коли федеральна влада тимчасово перебрала контроль над правоохоронною діяльністю міста на підставі президентського указу. Критики місії, зокрема міські посадовці, демократи та захисники громадянських свобод, називають її дорогою, такою, що не має чіткої стратегії, та втручанням у громадянські свободи.

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