Національна асамблея Пакистану схвалила сім законопроєктів — Dawn

Національна асамблея Пакистану в Ісламабаді схвалила сім законопроєктів про внесення змін до законодавства, однак згодом засідання перервали через відсутність кворуму. Як повідомляє Dawn, засідання відбувалося за низької явки депутатів і за відсутності міністрів.

Сім законопроєктів

Парламент підтримав законопроєкти про внесення змін до законів щодо центрів пакистанських досліджень, Федеральної ради проміжної та середньої освіти, туристичних агентств, туристичних гідів, готелів і ресторанів, кінофільмів, а також інститутів Національного коледжу мистецтв.

Під час ухвалення документів виконувач обов’язків голови PTI Гохар Алі Хан підвівся, щоб виступити з процедурного питання. Спікер попросив його дочекатися завершення розгляду законопроєктів. Після цього депутат Національної асамблеї Сохаїл Султан звернув увагу на відсутність кворуму, і спікер переніс засідання.

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Суперечка щодо відповідей уряду

Раніше депутати обговорювали, чому на запитання в парламенті відповідають парламентські секретарі, а не відповідальні міністри. Депутатка Сайєда Амна Батул питала про національний план із приведення університетських програм у відповідність до потреб ринку праці, кількість університетів, що надають відповідні навички, та можливість зробити стажування або практику обов’язковими для окремих програм.

Парламентська секретарка Рабія Рахім заявила, що HEC не перевірятиме дипломи студентів, які не пройшли необхідне стажування. Дискусія також виникла після запитання депутатки Шагуфти Джумані про строки завершення та вартість проєкту Нілам—Джелам.

Міністр у справах парламенту Тарік Фазал Чаудрі зазначив, що парламентські секретарі мають статус міністрів і можуть відповідати на запитання від їхнього імені. Міністр юстиції Азам Тарар додав, що хоча відповідати мали б міністри, закон дозволяє це парламентським секретарям. Розгляд резолюції щодо дій Індії в Кашмірі також відклали через припинення засідання.

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