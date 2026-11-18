Казахстанська національна газова компанія QazaqGaz уклала контракт із китайським консорціумом на будівництво газопереробного заводу на нафтовому родовищі Кашаган у Казахстані. Підприємство матиме річну потужність 2,5 млрд кубометрів газу, що надходитиме з родовища, повідомляє OilPrice.

Умови контракту

Проєкт реалізовуватимуть за схемою «під ключ»: консорціум відповідатиме за всі етапи — від проєктування до фінальних експлуатаційних випробувань. Вартість підписаного контракту не розкривають. Водночас у 2024 році вартість проєкту оцінювали до 2,5 млрд доларів.

До консорціуму, який будуватиме завод, увійшли China National Chemical Engineering Sixth Construction Company, China Wuhuan Engineering Corporation, AVC Production та C-NRG.

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Енергетичні проєкти Китаю в регіоні

У матеріалі зазначається, що угода щодо Кашагану стала одним із кількох великих контрактів китайських компаній в енергетичному секторі Центральної Азії цього року. Серед них — проєкт біопереробного заводу в Узбекистані вартістю 6,1 млрд доларів, а також кілька енергетичних контрактів у Казахстані.

Китай і п’ять країн Центральної Азії також ухвалили спільну заяву та план дій на 2027–2028 роки щодо співпраці у будівництві й розвитку інфраструктури. Документи обговорювали, зокрема, сейсмостійке будівництво, доступне житло, цифрові будівельні технології, виробництво будматеріалів і підготовку фахівців.

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