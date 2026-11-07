Національна партія лідирує на виборах у Новій Зеландії — Al Jazeera

У Новій Зеландії за результатами підрахунку голосів керівна правоцентристська Національна партія набирає 30,81% голосів. Опозиційна лівоцентристська Лейбористська партія має 29,99%, повідомляє Al Jazeera.

Розрив між партіями

Різниця між показниками двох партій у перших оприлюднених даних становить 0,82 відсоткового пункту. Виборча комісія Нової Зеландії називає ці результати ранніми.

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Голосування відбулося в суботу, 7 листопада. Виборчі дільниці відкрилися о 9:00 за місцевим часом, що відповідало 20:00 п’ятниці за Гринвічем. Голосування завершилося о 19:00 за місцевим часом, або о 06:00 суботи за Гринвічем.

Партія можливостей

Виборча комісія також повідомила, що центристська Партія можливостей подолає поріг для входження до парламенту. Комісія оприлюднила ранні дані підрахунку в суботу.

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