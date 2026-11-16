Національне об’єднання Латвії висунуло кандидатів на три посади — LSM English
У Латвії Національне об’єднання запропонувало трьох кандидатів на посади міністрів у новому уряді, який формує Андріс Кулберґс. Партія висунула Яніса Домбраву на посаду міністра внутрішніх справ, Науріса Пунтуліса — міністра культури, а Ілзе Індріксоне — міністерки добробуту.
Три міністерські портфелі
Ілзе Індріксоне нині обіймає посаду міністерки освіти. Як повідомляє LSM English, у неділю Кулберґс оголосив про досягнення домовленості з Національним об’єднанням щодо розподілу трьох міністерських портфелів.
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За цією домовленістю політична сила має отримати міністерства внутрішніх справ, культури та добробуту. Кулберґс представляє Об’єднаний список і отримав доручення сформувати наступний уряд.
Безпартійні фахівці в уряді
Кулберґс також заявив, що до складу Кабінету міністрів увійдуть безпартійні фахівці, здатні забезпечити зміни. Одним із них має стати Раівіс Мелніс, який погодився продовжити роботу на посаді міністра оборони.