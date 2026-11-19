Національні академії наук, інженерії та медицини оприлюднили звіт із закликом до наукової спільноти оперативніше реагувати на повідомлення про помилки або маніпуляції даними в опублікованих дослідженнях. Роботи, висновкам яких більше не можна довіряти, слід швидше виправляти або відкликати, повідомляє STAT News.

Строки для журналів

У 157-сторінковому звіті запропоновано, щоб журнали завершували редакційний розгляд потенційно проблемних публікацій протягом 12 тижнів, а у складніших випадках — не пізніше ніж за шість місяців. Ідеальний графік передбачає чотири тижні на первинну оцінку обґрунтованості звернення та ще чотири — на контакт з авторами й перевірку їхньої відповіді.

Якщо питання не вирішене, протягом 12 тижнів до статті варто додавати початкове попередження, наприклад редакційну заяву про занепокоєння. Автори також мають зберігати первинні дані: нездатність надати їх після появи сумнівів щодо автентичності результатів може стати підставою для відкликання публікації.

Відповідальність установ і фінансувальників

Експертна група вважає недоцільним заперечувати проти відкликання, посилаючись на те, що недоліки в одній частині роботи не впливають на її загальні висновки. Проблеми в будь-якому елементі дослідження можуть викликати сумніви і щодо інших результатів.

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Автори звіту закликали університети та інші наукові установи швидше й повніше проводити перевірки доброчесності, а їхні висновки надавати журналам, грантовим організаціям і громадськості. Фінансувальникам науки рекомендували пов’язувати виділення грантів із зобов’язанням дослідників та установ дотримуватися суворих стандартів проведення досліджень і виправлення помилок.

За даними звіту, у світі 2025 року відкликали понад 5 тисяч наукових робіт, однак частка відкликаних статей за будь-який окремий рік становила менш як 0,22%. Дані Retraction Watch свідчать, що в середньому статтю відкликають майже через 2,4 року після публікації. Автори документа наголосили, що виправлення й відкликання слід сприймати не як професійну невдачу, а як необхідний інструмент підтримання надійності наукових знань.

Біоетикиня Ліса Расмуссен зазначила, що запропоновані строки є розумними за найкращих умов, але редактори вже перевантажені зростанням кількості рукописів і звернень. Вона також звернула увагу, що системи штучного інтелекту водночас можуть допомагати виявляти сумнівні результати та використовуватися для фабрикації або маніпуляції даними.

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