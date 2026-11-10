Нацоб’єднання попередньо узгодило позику €10,6 млн для Ле Пен — France 24

У Франції ультраправа партія «Національне об’єднання» досягла попередньої домовленості з двома європейськими банками щодо позики на 10,6 млн євро для президентської кампанії Марін Ле Пен. Про це повідомляє France 24 із посиланням на скарбника партії Кевіна Пфеффера.

Відповідь банків очікують до кінця місяця

За словами Пфеффера, партія веде переговори на просунутому етапі з двома європейськими, але не французькими банками. Він не назвав кредиторів, однак заявив, що очікує на їхню остаточну відповідь до кінця місяця та налаштований оптимістично.

Скарбник «Національного об’єднання» зазначив, що попередня угода підтверджує надійність заявки партії та наявність необхідних гарантій. Кандидати, які виходять до другого туру президентських виборів у Франції, можуть претендувати на державне відшкодування виборчих витрат на суму до 10,7 млн євро.

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Пошук фінансування

Партія Ле Пен тривалий час мала труднощі з отриманням банківського фінансування у Франції. Зокрема, Société Générale та La Banque Postale відмовилися кредитувати політичну діяльність, пояснивши це припиненням такого фінансування.

У 2022 році «Національне об’єднання» отримало позику на 10,6 млн євро від угорського банку. Раніше партія також укладала кредитну угоду на 9,4 млн євро з банком у Москві, яку було погашено у 2023 році. У жовтні Пфеффер заявляв, що партія зможе підтримувати кампанію у звичайному темпі до кінця року, після чого їй доведеться шукати інше рішення.

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