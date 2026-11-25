Журнал Nature опублікував матеріал «Augmenting reality with integrated photonics», присвячений використанню інтегрованої фотоніки для дисплеїв доповненої реальності. У бібліографії публікації зібрано праці про фотонні інтегральні схеми, технології видимого світла та компоненти для компактних пристроїв, що розміщуються біля ока.

Технології для AR-дисплеїв

Серед наведених джерел є дослідження платформ на основі нітриду кремнію та кремнієвої фотоніки, інтегрованих лазерів і рідкокристалічних фазових модуляторів для видимого діапазону. Також у списку є роботи про багатоколірні лазерні системи, пласкі лазерні дисплеї на великих фотонних інтегральних схемах і сканування променя безпосередньо на чипі.

Окремі праці стосуються світлових модулів для AR-окулярів, хвилевідних дисплеїв, мікросвітлодіодів та лазерного сканування із застосуванням мікроелектромеханічних дзеркал. У добірці також згадано комерційні та патентні розробки компактних RGB-лазерних модулів і систем проєкції для окулярів доповненої реальності.

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Керування світлом

У переліку джерел представлені роботи про хвилеводи, метаповерхні та інтегровані оптичні фазовані решітки. Такі дослідження охоплюють формування і спрямування світла у вільному просторі, а також застосування для проєкційних, голографічних і ретинальних дисплеїв.

Публікація посилається і на дослідження сприйняття зображення в доповненій реальності: поля зору, роздільної здатності людського ока та конфлікту між конвергенцією й акомодацією, який пов’язують із погіршенням зорової продуктивності та втомою очей. Частина наведених праць розглядає інтегровану фотоніку також для квантових комунікацій, оптогенетики, керування атомними системами, LiDAR і оптичного зв’язку.

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