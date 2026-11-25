Наукове видання Nature опублікувало роботу про тривалий кліматичний тягар, пов’язаний з осушенням торфовищ у минулому. У статті порушено тему наслідків дренування торфових земель для клімату та балансу парникових газів.

Осушення торфових ґрунтів

Стаття посилається на дослідження про глобальну втрату водно-болотних угідь протягом останніх трьох століть, історичні викиди вуглецю внаслідок змін землекористування та викиди парникових газів після осушення органічних ґрунтів. Серед цитованих праць є роботи про окиснення торфу в острівній частині Південно-Східної Азії та викиди вуглекислого газу з осушених торфовищ Суматри.

У бібліографії також наведено дослідження, присвячені просіданню торфових ґрунтів і втраті вуглецю, впливу сільського господарства та лісових плантацій на торфовища, а також видобутку торфу. Окремі праці розглядають викиди метану й закису азоту з органічних ґрунтів.

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Відновлення водного режиму

Серед джерел, на які посилається Nature, є дослідження про вплив рівня ґрунтових вод на викиди на керованих торфовищах. Також наведено роботи про повторне зволоження осушених територій, зменшення кліматичного потепління після такого відновлення попри викиди метану та роль захисту й відновлення торфовищ у пом’якшенні зміни клімату.

Цитовані дослідження охоплюють, зокрема, Північну Європу, Канаду, Нідерланди, Індонезію, Амазонію та басейн Конго.

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