Науковець Хван У Сок просить відновити громадянство Південної Кореї — Korea Herald

У Південній Кореї дослідник стовбурових клітин і колишній професор Сеульського національного університету Хван У Сок подав заяву на відновлення громадянства країни після того, як набув громадянства Об’єднаних Арабських Еміратів. Він заявив, що очікує на рішення Міністерства юстиції Південної Кореї.

Як повідомляє Korea Herald, Хван втратив південнокорейське громадянство 9 квітня після набуття громадянства ОАЕ. Того самого дня він поінформував про це посольство Південної Кореї в ОАЕ, а згодом подав заяву на відновлення громадянства за рекомендацією дипломатичного представництва.

Громадянство ОАЕ

Нині Хван У Сок очолює розташований в Абу-Дабі UAE Biotech Research Center, де займається клонуванням тварин і дослідженнями стовбурових клітин. За його словами, його запросили на зустріч за чаєм, яка виявилася церемонією надання громадянства ОАЕ.

Він також сказав, що під час церемонії йому повідомили про можливість мати обидва громадянства. Водночас відновлення громадянства Південної Кореї залежить від рішення міністра юстиції країни.

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Правила та попередні справи

За законом Південної Кореї про громадянство особи, які відновлюють південнокорейське громадянство, зазвичай мають відмовитися від іноземного громадянства протягом року. Виняток передбачено, зокрема, для колишніх громадян Південної Кореї віком від 65 років, які повертаються для постійного проживання: вони можуть зобов’язатися не користуватися іноземним громадянством на території країни.

Хван набув міжнародної відомості завдяки дослідженням клонування тварин і заявленим досягненням у роботі з людськими ембріональними стовбуровими клітинами. Згодом у його наукових статтях виявили сфальсифіковані дані, а 2006 року Сеульський національний університет звільнив його. У 2014 році Верховний суд залишив у силі вирок — 18 місяців ув’язнення умовно з дворічним випробувальним терміном, зокрема у справі про розтрату дослідницьких коштів.

У липні влада також скасувала президентську нагороду в галузі науки й технологій, яку Хван отримав 2004 року.

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