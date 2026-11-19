Науковці на полях кліматичної конференції COP31 в Антальї попередили про ризик колапсу Атлантичної меридіональної перекидної циркуляції (AMOC) — системи океанічних течій, яка переносить теплу воду з тропіків на північ. За оцінкою професора Потсдамського університету Штефана Рамсторфа, імовірність проходження системою критичної межі цього століття може становити близько 50% або навіть більше, повідомляє Health Policy Watch.

AMOC часто помилково ототожнюють із Гольфстримом, однак це ширша система циркуляції. Вона віддає тепло атмосфері на шляху до Європи, а охолоджена вода опускається на глибину та рухається назад на південь. Завдяки цьому циклу клімат у Європі є значно м’якшим, ніж міг би бути на відповідних широтах.

Наслідки для Європи та мусонів

За словами дослідників, різке послаблення або колапс циркуляції може знизити середню температуру в Європі приблизно на 5°C або більше. Австралійський кліматолог Білл Гейр зазначив, що зміни також здатні вплинути на погодні системи, пов’язані з мусонами у Західній Африці та Південній Азії. Порушення режиму опадів може мати серйозні наслідки для сільського господарства та громад, які вже потерпають від зміни клімату.

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Рамсторф повідомив, що прямі вимірювання AMOC ведуть лише з 2004 року, тому встановити тривалу історичну динаміку складно. Водночас кілька незалежних індикаторів, за його словами, свідчать про ослаблення системи. Серед них — ділянка холоднішої води у північній частині Атлантики, оточена теплішими водами й територіями, а також незвичне потепління вздовж східного узбережжя США.

Заклик скорочувати викиди

Директор Потсдамського інституту досліджень впливу клімату Йоган Рокстрем назвав можливий колапс AMOC глобальною загрозою з високим ризиком і закликав розглядати його як питання національної безпеки. Міністр довкілля, енергетики та клімату Ісландії Йоганн Йоганнссон заявив, що уряд країни вже аналізує такий сценарій як загрозу безпеці через потенційний вплив на продовольство, енергетику, інфраструктуру, морський транспорт і рибальство.

Науковці також вказали на потребу швидко скорочувати викиди парникових газів і короткоживучих кліматичних забруднювачів. Зокрема, зменшення викидів чорного вуглецю, або сажі, може сповільнити танення арктичного льоду та льодовикового щита Гренландії, що пов’язують з ослабленням AMOC. Чорний вуглець утворюється, зокрема, під час опалення будівель, роботи дизельного транспорту й генераторів, спалювання відходів та лісових пожеж.

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